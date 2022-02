Do základní sestavy Teplic se vrátil po prodělaném koronaviru Trubač. Na straně Karviné pro změnu chyběl Čmelík, který se podílel brankou na minulé remíze s Jabloncem (1:1) a ještě předtím pomohl asistencí k výhře na hřišti Slavie (1:0).

Skláři vstoupili do utkání lépe a už v šesté minutě se dostal po chybném odkopu brankáře Bajzy do nadějné střelecké pozice Sejk. Karvinský gólman však svou chybu napravil a vytěsnil jeho přizemní ránu na roh. O chvíli později se opřel do míče z hranice také Fortelný, ale těsně minul.