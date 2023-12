Lékaři mu doporučovali lavičku, Holeš zariskoval a rozhodl

Holeš ukázal střelcům návod, jak se prosadit. Slavia měla v první půli převahu, ale v ofenzivě si počínala nedůrazně. Třicetiletý reprezentant šel v 49. minutě po míči hladově a naplno. Petr Ševčík poslal měkký pas na hranici malého vápna, Holeš se důrazně procpal k hlavičce přes Tomáše Ladru. „Vletěl tam jako rozjetý vlak a převálcoval ho tam,“ zmínil boleslavský trenér Marek Kulič.

„Nevím, jestli o mně (Ladra) věděl. On navíc není žádný obránce, což je jedna věc. Ševa dal nádherný centr, takový oblouček, měl jsme čas do náběhu vletět. Bylo to zblízka, pak už z toho byl gól,“ popisoval Holeš. „Dřív dával gólů víc, teď je jich od něj jako šafránů,“ usmál se slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Byl ale rád, že důležitého hráče mohl postavit. Holeš vynechal ligový zápas s Českými Budějovicemi a pohárové partie v Tiraspolu a Hradci Králové. Svalové problémy se ozvaly i během zápasu s Boleslaví.

„Šel jsem trošku na hranu. Doktoři mi doporučovali, abych šel jen na lavičku. Risknul jsem to. Na konci jsem to začal trochu cítit, měl jsem svalové zranění, asi to ještě nebylo úplně doléčené. Když jsme měli náskok dvou gólů, nechal jsem se vystřídat, abych to neurval a mohl odehrát zbylé dva zápasy na podzim. Bylo dobře, že jsem mohl vystřídat, jinak bych to asi rval přes závit,“ netajil Holeš, že jeho stav nebyl úplně stoprocentní.

Slavii čeká ve čtvrtek ještě poslední utkání základní skupiny Evropské ligy proti Servette Ženeva a pak ligový duel na Baníku Ostrava. Přítomnost defenzivního lídra se bude hodit. „Teď už toho moc nenatrénuji. Myslím, že program budu mít uzpůsobený tak, abych byl ve čtvrtek k dispozici a ideálně zvládl celý zápas,“ načrtnul své plány.

Uklidní Holeš obranu Slavie, kdy začne zářit Zafeiris? Příspěvek z pořadu Přímák s Jiřím Saňákem.Video : Sport.cz

Návrat to nebyl snadný kvůli náročnému hřišti a nepříjemnému soupeři. „Boleslav má do ofenzivy velkou sílu. Věděli jsme, že bude hrát na brejky a že má nahoře rychlé hráče v čele s Vasilem Kušejem, který nám v prvním poločase dělal problémy. Jsem rád, že jsme gól nedostali a že jsme si to pohlídali,“ oddechl si borec s trojkou na zádech.

„A hřiště? Strana, kde jsem hrál první poločas, byla jakžtakž dobrá. U střídaček je to měkčí. Mám s tím trochu problém, jsem takový těžší hráč, a když zaberu, trhá se to. Ale v těchto podmínkách se tomu ani nedivím,“ řekl Holeš.