Letáček se chce učit a tlačit na Laštůvku. Honza je legenda, ale budu mu šlapat na paty, říká

Odchovanec pardubického fotbalu svou fotbalovou kariéru doposud spojoval pouze s východočeským klubem. Pomohl mu do první ligy, v níž za dvě sezony odchytal třiadvacet zápasů. Pětkrát byl vyhlášen hráčem zápasu a šestkrát udržel čisté konto. Především ale zaujal management ostravského Baníku, který jej získal na roční hostování s opcí. „Znamená to pro mě obrovskou motivaci do další práce. Dostat se do tak velkého klubu je velký posun v kariéře. A také motivace, abych na sobě víc pracoval," uvedl Letáček.