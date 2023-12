Lhář versus nejhorší fotbalista. Dva exsparťané rozjeli válku přes internet

Zahustel oblékal dres Sparty mezi lety 2016 a 2021, celkem za ni nastoupil do 67 ligových utkání. Právě v posledním roce jeho působení na Letné došlo ke zmiňovanému útěku Plavšiće do sešívaného tábora, o němž se nyní již bývalý fotbalista, jehož kariéru ukončily vleklé problémy s kolenem, rozvyprávěl.

„V kabině jsme věděli, že už to ve Slavii podepsané má. A on prostě zatloukal, zatloukal. Lhal do poslední chvíle. Tím v kabině skončil. Chtěli jsme, aby nám to přiznal, není přece první ani poslední, kdo takhle přeběhl,“ kroutil Zahustel hlavou nad chováním bývalého parťáka.

Načež se doznal k tomu, že měl na Plavšiće z tohoto důvodu pořádný vztek. „Čekal mě poslední půlrok ve Spartě. Věděl jsem, že smlouvu nebudu prodlužovat. Když s námi šel (Plavšić) do tréninku, měl jsem sto chutí ho ve hře přepálit. A párkrát jsem to také udělal. Tohle se za mě fakt nedělá, lhát kabině,“ pokračoval odchovanec mladoboleslavské kopané.

Plavšić tenkrát i fanouškům Sparty tvrdil, že s rivalem z Edenu opravdu na ničem domluvený není, o pár týdnů později ale opravdu zmizel do Slavie. Kde ale výraznější stopu nezanechal, po jedné sezoně odešel hostovat do Baníku Ostrava a letos v létě přestoupil do polského Rakówa Čenstochová.

Sociálními sítěmi krátce před přesunem do Slavie také proběhla fotka Plavšićova místa v šatně Sparty, kde měl na fotografii obličej přeškrtnutý fixou. V čemž měl Zahustel také prsty. „Dopadlo to tím, že tam pak byl přeškrtnutý. Klidně se k tomu přiznám, udělal jsem to já,“ svěřil se.