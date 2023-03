Liberec musí porazit Slavii, jinak bude Kozel v ohrožení, tuší expert

Liberec čeká na vítězství už šest zápasů (pět ligových a jeden pohárový se Spartou). To už je pořádná porce neúspěchů. „Kdyby se teď Liberci doma nepodařilo vyhrát, tak by nějaká změna mohla přijít," myslí si bývalý prvoligový fotbalista Neumann, jenž v Liberci rovněž hrál.

Problémem pro Kozla je, že do Liberce přijede ligový lídr Slavia. Náskok sešívaných v čele tabulky je pouze dvoubodový před Spartou, navíc už klopýtli v Teplicích (1:1) a v Českých Budějovicích (0:1). Další ztráta bodů by mohla poslat na první příčku rivala z Letné a to v Edenu určitě vidět nechtějí. „Liberec má problém i v tom, že nemůže nasadit hráče, kteří jsou ve Slovanu na hostování ze Slavie. Když si k tomu přidáte zraněné hráče, tak půlka týmu nemůže hrát," shodují se experti v pořadu Přímák.

Přímák s bývalým fotbalovým kanonýrem Horstem SieglemVideo : Sport.cz

Moderátor pořadu Filip Lejček navíc připomíná klubovou filozofii. Slovan totiž každého půl roku radikálně mění kádr. Hostující hráči se vracejí do svých klubů a trenéři začínají od nuly. „Trenér něco vštěpí hráčům, nastartuje to a přijdou výsledky. Pak se to celé rozpráší a vy hledáte během pauzy typologicky podobné hráče. To není pro trenéra nic moc. Liberec je tímhle tradičním koloběhem specifický," myslí si Siegl, ale naznačuje, že by majitel Slovanu stejně ve finiši sezony mohl sáhnout ke změně na trenérské lavičce.

„Krátkodobý pozitivní efekt by to asi mohlo mít. Na případnou baráž, kdyby byl klub v problémech, by to asi mohlo zafungovat. Ale dlouhodobě ne," domnívá se redaktor Sport.cz a upozorňuje na to, že by spíš šéfové severočeského klubu měli být šťastní, že při tradičním průvanu v kabině Slovanu klub získal tři mistrovské tituly. „To je naprosto neuvěřitelný."