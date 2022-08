Liberec nad Slováckem zvítězil po třech porážkách, v lize naplno bodoval po dvou kolech a dostal se do čela neúplné tabulky, odkud ho ale může večer sesadit Slavia. Slovácko doma v nejvyšší soutěži prohrálo po osmi zápasech a patří mu sedmá příčka.

Trenér domácích Martin Svědík udělal v základní sestavě hned sedm změn oproti čtvrteční vítězné odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy na půdě AIK Stockholmu, kde Slovácko stvrdilo premiérový postup do skupiny. Nově vytvořená jedenáctka musela v úvodu čelit několika standardním situacím Slovanu, ale ustála je a postupem času získávala územní převahu.

Vlastimil Daníček ze Slovácka ochází do šaten po červené kartě.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Do první velké šance se dostal ve 20. minutě domácí Daníček, po rohovém kopu od Havlíka ale nestihl zblízka přesně zakončit. Nápor Slovácka gradoval v závěru první půle, jenže mu chyběla efektivita a přesnější finální přihrávka, která by překvapila zformovanou obranu Severočechů. Možnost otevřít skóre měli ve 37. minutě Sinjavskij a Kohút, krátké přečíslení ale nevyužili k přesné střele.

V závěru první půle přišel šok pro domácí. Ve 45. minutě nejprve centr z přímého kopu v podání Frýdka propadl až k Červovi a po jeho sklepnutí pohodlně dorazil míč do sítě volný Gebre Selassie. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant si připsal první branku po loňském návratu z německých Brém. "Vyplývalo to ze situace, jen jsem se otočil k míči a vyšlo to ideálně," řekl Gebre Selassie.