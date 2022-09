Liberecký Frýdek do Sparty? Byl bych teď proti, říká otec

A jak by se mu zamlouval synův přestup do klubu, kde se on sám stal legendou? „Byl bych teď proti, ale jemu to nevysvětlíte, protože to je blázen sparťan," reaguje možná trochu překvapivě. Zároveň však podává vysvětlení.

„Samozřejmě, když zavolá Sparta, tak bude hodně na vážkách, ale musí si to rozhodnout on sám s manažerem," míní Frýdek starší. „Ale myslím, že Sparta má na ten post dost hráčů, takže když by přišla nabídka, tak by se to hodně zvažovalo," pokračuje. „Nejsem přesvědčený, že by měl takové herní vytížení jako v Liberci," dodává v pozdější části pořadu.