Ligu zachránil, teď ale Jarošík počítá ztráty. V kádru mu chybí dvanáct hráčů

Určitě jsou mezi nimi šikovní mladí kluci, kteří mají drajv, což je pro mě jako trenéra důležité. Ligu ještě nehráli a mohli by mezi nimi být potencionální posily pro Teplice. Zvlášť, když my se nemůžeme koukat moc vysoko. Pokud se ale v příští sezoně chceme vyhnout záchranářským starostem a pomýšlet na vyšší příčky, musíme kádr posílit.

Nikdo z nás neměl s baráží zkušenosti. Ani hráči, ani já. Přitom jsme ligu zachránit museli, zatímco Vlašim neměla co ztratit, což sehrávalo také svou roli. Nakonec to ve finále dopadlo, jak všichni čekali a jak to dopadnout mělo. Ale byly to nervy až do konce.