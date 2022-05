Jarošík jásal nad ligovou záchranou na hřišti i s dcerkami

„Ještě že jsem pomohl splnit alespoň jeden z úkolů, které jsem si dal a pomohl mužstvu k záchraně. Dva další totiž zůstaly nesplněny. Chtěl jsem totiž s Teplicemi vyhrát nadstavbovou skupinu o záchranu a věřil jsem, že nastřílím i víc gólů, než kolik jsem jich nakonec dal," vypadlo z dvacetiletého sparťanského útočníka Václava Sejka, který během hostování v Teplicích posbíral spoustu zkušeností, jež by mu měly pomoci k návratu na Letnou.

„Uvidíme po dovolené, protože jsem zatím opravdu neřešil, co bude v nové sezoně. Soustředil jsem se na dva barážové zápasy proti Vlašimi a jsem rád, že dobře dopadly a Teplice jsou dál ligové."

I ve Vlašimi ji uvítal, neboť v odvetě mu opakovaně zatrnulo. Domácí druholigový celek šel v první půli hned dvakrát do vedení a v ten moment z něho čišela obrovská touha bitvu o postup navzdory prohře 0:3 v úvodním čtvrtečním duelu ještě zdramatizovat.

„Věděli jsme, že to Vlašim bude zkoušet a půjde do zápasu naplno. A ona svou sílu skutečně ukázala, takže jsme tahali za kratší konec. Hlavně v prvním poločase, takže o přestávce jsem spustil v kabině trochu bouřku. Změnili jsme systém, vystřídali, naše hra se zlepšila, ale i tak to bylo o nervech, úsilí a také štěstí. Všechno ale dopadlo, jak mělo. Musím ale přiznat, že jsem čekal, že naše cesta za záchranou bude jednodušší," netajil Jarošík, jak moc se mu ulevilo, že na první velké tuzemské štaci záchranářskou misi zvládl a na Stínadlech se bude hrát nejvyšší soutěž i v příští sezoně.