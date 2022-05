Limberský se vrací k divočině v Edenu: Facky nepadly, schytal jsem plivanec. Za nenávist může i Trpišovský!

Roky zažíval nenávistné reakce ze strany fanoušků Sparty. Pomalu kultovní je jejich pokřik Limberský, ty jsi hovado. Podle ikony fotbalové Plzně Davida Limberského ale obecně duely Viktorie se Spartou nikdy nepřesáhly určitou hranici. „Ale to, co se děje při zápasech Viktorky na Slavii ze strany domácí lavičky a fanoušků, to je naprostá šílenost," říká Limberský, který se vrací k nedělním událostem v Edenu, kde se zapletl do sporu ve VIP prostorech. Mluvilo se dokonce o fackách...

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Fotbalista David Limberský na tiskové konferenci, kde představil svůj rozlučkový zápas.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Článek „Seděl jsem, koukal se na fotbal, bylo krátce před koncem zápasu. Neznámý člověk nade mnou na mě plivl. Otočil jsem se, dvakrát jsem do něj strčil, nakonec ho vyvedli. To bylo všechno, žádné facky nepadly," uvádí Limberský pro Sport.cz a nechápe chování domácí lavičky i fanoušků Slavie. „Nejvíc mě rozčiluje, že trenér Trpišovský a další lidé ze Slavie tvrdí, že nechtějí válku, jen fotbal. Ale od první minuty celá lavička Slavie živí nenávist. Celý stadion řve zkurvená Plzeň, sotva Viktorka nastoupí. Jdou tomu sami naproti," kroutí hlavou Limberský, který dusnou atmosféru vzájemných utkání se Slavií zažíval poslední roky z pozice hráče. Komentáře CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Zápas Slavie s Plzní? Jednotka buranství! Na tribunách vyšinuté obecenstvo „Přišli jsme na stadion, nikomu jsme nic neříkali, najednou na nás dopadla všudypřítomná obrovská nenávist. Chápu, kdyby někdo z hráčů provokoval, jenže my jsme jen nastupovali a celý stadion nás urážel. Tohle není naše chyba, ale chyba Slavie," podotýká Limberský, který po uplynulé sezoně ukončil profesionální kariéru. Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Plzeňský brankář Jindřich Staněk v akci během utkání v Edenu.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK „Chtějí to zřejmě vyhecovat na nejvyšší míru. Vybudit ve fanoušcích pocit, že se celý klub semkne proti Plzni. A myslí si, že je tohle dovede k vítězství. Naštěstí teď se to nepotvrdilo. Ale jak se chová lavička Slavie, to je odporné. Neskutečné zlo. Nedovedu si představit, že asistenti Viktorky Horvi (Pavel Horváth) nebo Baky (Marek Bakoš) budou řvát na hráče soupeře, urážet je, urážet jejich rodiny. Budou křičet ta nejsprostější slova. Za tohle může i trenér Trpišovský, že si nedokáže toto ohlídat. Alibisticky řekne, že se soustředí na zápas, že za sebe nevidí," dodává Limberský. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Zahraniční sudí? Dejte ty peníze radši na mládež, říká Rada

