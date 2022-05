CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Zápas Slavie s Plzní? Jednotka buranství! Na tribunách vyšinuté obecenstvo

Od všech jeho aktérů (omlouvám se opravdu z celého srdce a duše těm, kteří si zachovali zbytky slušnosti a čestnosti). Co se dělo před výkopem, v průběhu zápasu, co se dělo na lavičkách, ve VIP prostorech, na hřišti... Troufám si říct, že tohle už snad nejde překonat.

Bavit se v souvislosti s nedělním zápasem o fotbale je zbytečný. Žádný tam nebyl. A téma polský rozhodčí Frankowski? Prosím vás, to je tak až na osmadvacátém místě. Proboha, burani (na obou stranách), co kritizujete rozhodčího Frankowského, víte, že v civilizované společnosti by tohle utkání ani nezačalo (viz před začátkem zápasu pokřik diváků Zku....á Plzeň, házení kelímků na brankáře Viktorie)?