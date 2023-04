Macík po dalším kiksu děkoval Benešovi. Tohle je na Chocholouška, přiznal Jílek. Gólmana bude řešit

Macík na sebe vzal po dvou minelách už prohru 1:2 v předchozím utkání s Teplicemi. V Jablonci v úvodu ještě lapil Hübschmanovu hlavičku po rohovém kopu, ovšem po čtvrthodině hry znovu chyboval v rozehrávce. 29letý gólman v tísni před dotírajícím Jovovičem poslal balon přesně Chramostovi, který udělal pár kroků a střelou zpoza šestnáctky svou čtrnáctou trefou sezony otevřel skóre.

„Tahle branka zásadně ovlivnila ráz utkání, protože špatně jsme do něj nevstoupili. Pak už toho v prvním poločase moc na hodnocení není. Pakliže vstoupíte do zápasu takovým způsobem jako v předchozím utkání s Teplicemi, které pro nás bylo obrovským varováním a naprosto identicky v prvním poločase výkon zopakujeme, říkáte si, jestli je to normální. Tohle je fakt na Chocholouška a už to asi chce nějaký zásah. Vyústilo to chybou Matúše Macíka v situaci, kdy asi nikdo ani nečekal, že by tam ta přihrávka mohla jít," nechápal kouč Hanáků Václav Jílek.

16' Chramosta po hrubce Macíka posílá domácí do vedení #fkjolo pic.twitter.com/qpeSOre7H1 — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) April 26, 2023

Nepoznamená brankáře podle něj druhý špatný zápas v řadě i v dalších utkáních? „Nemyslím si. Může ho to poznamenat tím způsobem, že na chyby budeme jako trenéři reagovat a může případně dojít ke změně na jeho postu. Je to však velmi složitý. Kritiku gólmanů nemám moc rád, protože u nich je každá chybička vidět a pokud vede ke gólu, jde o naprosto fatální chyby. Nejde však jen o Matúše. V průběhu jara jsme měli iks zápasů, kdy jsme inkasovali branky z minima střel, které bychom s velkou pravděpodobností měli pokrýt. Teď nám to zase pokračuje. Jeho to určitě nepoloží, ale musíme tuhle situace řešit. Uvidíme, co z toho vzejde pro další zápas," naznačil Jílek, jehož tým se po pauze zvedl a dokázal v posledních deseti minutách vydolovat zlatý bod.

🗞️ | Dnes s infarktovým závěrem, ale se šťastným koncem.🤩 V Jablonci jsme prohrávali již 0:2, ale Mojma z penalty snížil, Beny pak v nastavení srovnal! 📲 https://t.co/9JPaLVEV9U#hanacidoteho #fkjolo pic.twitter.com/TKD8hVNUwy — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) April 26, 2023

„Je to shoda několika faktorů. Dneska se rozehrává od gólmana, on tam nabídku měl, nahrával Greššovi (Greššák) a nepochopili se. Takových situací je v tréninku spousta. Bohužel teď to bylo v zápase a Chram nás za to velmi důrazně potrestal," vysvětlil Beneš první inkasovaný gól. A Macíka povzbudil.