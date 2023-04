Máme nejlepší práci na světě, jásá Priske. Český fotbal je podle Dána úžasný

„Za mě to byl minimálně úžasný zážitek, který si museli užít všichni, co milují Spartu," kvituje dánský kouč.

Jak si utkání užil - Jak s Plzní, tak i proti Slavii jsme viděli spoustu emocí. Český fotbal je úžasný, hlavně pro fanoušky. Několikrát jsme se na sebe během zápasu podívali s Lubošem Loučkou a shodli jsme se, že máme nejlepší práci na světě. Nasazení hráčů, emoce jak v zápase, tak po něm jsou naprosto úžasné. Po utkání bylo znát, jak moc si to užíváme.

O řadě sporných okamžiků - Myslím, že v zápase byla spousta rozhodnutí 50 na 50, které nakonec dopadly v náš neprospěch. Jsou to ale verdikty rozhodčího, a to je vše, co k tomu řeknu. Rozhodčí dělají svojí práci a mají můj respekt.