Mandous: Musel jsem to chytit. Jednička? To je otázka na trenéry

Není to jednoduché. Musíte se celý zápas udržovat a koncentrovat. Ve Slavii je to vždy o jednom dvou zákrocích. Ty musíte chytit. Tu hlavičku jsem viděl, ale nebyl jsem si jistý, jestli jde míč do brány. Možná šel na tyč. Ale když už jsem tam byl, musel jsem to chytit. Jsem za to rád. Byli jsme úspěšní a vyválčili jsme důležité tři body. Nula těší dvojnásob.