Nový majitel? Byl jsem ubezpečen, že se zatím nic nemění, říká Kozel ke spekulacím

Po fotbalovém Silvestrovském derby vstřebával porážku i nepříjemnou ránu do nohy. „Člověk chce vždycky uspět, ale Sparta byla asi lepší a zaslouženě vyhrála, my jsme šance neproměňovali,“ mrzelo slávistu Luboše Kozla po porážce 2:5 v zápase veteránů nad 45 let. „Cítil jsem úder do stehna, bolí to, už se mi to rozleželo, byl takový klasický koňar. Doufám, že mi nic nebude,“ doplnil trenér Liberce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel

Článek Vánoční svátky měl docela klidné. „Ale samozřejmě ve fotbale není klid nikdy a nebyl ani teď. Ovšem i odpočinek je důležitý, aby šel člověk do přípravy a druhé poloviny sezony s určitým odhodláním,“ zmínil Kozel. Ve Slovanu bylo opravdu rušno, v závěru roku se tam stala zásadní událost. Podnikatel Ondřej Kania získal opci na 75 procent akcií severočeského klubu, během jara by je měl koupit a stát se novým většinovým majitelem. „Pro mě se zatím nic nezměnilo. Co mám informace, platí to, co platilo na podzim. Jedeme dál,“ reagoval na tuto zprávu kouč ligového áčka. Komentáře GLOSA: Fotbalový Liberec blízko prodeje. Klub nový impulz potřebuje V médiích už proběhly spekulace o tom, že se Kania poohlíží po novém trenérovi a měl se sejít s koučem Pardubic Radoslavem Kováčem. „Možná víte víc než já. Člověku to však neunikne, když se to někde objevuje. Pro mě je důležité, co mi říkají kompetentní lidé, kteří jsou nade mnou. Ti mě ubezpečili, že se zatím nic nemění,“ prohlásil Kozel. Fotbal Prodej Liberce pokročil, Karl se dohodl s Kaniou. Cílem je navázat na úspěchy Slovanu, naznačil kupec Na začátku ledna se sejde s týmem ke startu zimní přípravy. „Přestupové okno se otevírá až v lednu, plno věcí se bude řešit. Myslím, že na začátku přípravy bude mužstvo z devadesáti devíti procent pohromadě. Doufám, že se nám úplně nerozuteče,“ podotkl dvaapadesátiletý stratég. Z libereckého kádru se může řešit odchod například záložníků Lukáše Červa nebo Ahmada Ghaliho. Poohlíží se i po případném oživení mužstva. „Víme, na kterých postech bychom chtěli posílit. Také víme, že na některých postech nám hrozí, že některý hráč odejde. Z tohoto pohledu se snažíme pracovat. Nějaké hráče vytipované máme, uvidíme, co přinesou příští dny,“ uvedl Kozel. Liberec stráví zimní přestávku na osmém místě ligové tabulky. „Podzim jsme měli rozdělený. První půlka nebyla nic moc, druhá byla slušná až na poslední zápas v Pardubicích. Dotáhli jsme se zhruba tam, kde bychom chtěli být. Pokud by byla šance, chtěli bychom útočit na první šestku, eventuálně na místa zaručující poháry. To obnáší plno věcí, které musejí fungovat. Jsme i ve čtvrtfinále poháru, tam také cítíme určitou šanci. Na tyhle věci se upínáme,“ vykreslil Kozel vyhlídky na jaro. Fotbal Matějovský sestřelil v Silvestrovském derby Slavii hattrickem