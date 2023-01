Měl jsem nabídku hodně na Východ, překvapuje Vrba. Některé lidi z Baníku už nechce vůbec vidět

Když jste ve Spartě, Slavii, Plzni, jsou ambice jasně jiné. Tady je nejdřív záchrana. Řeknu, že možná mi to připadá i klidnější. Tam je to víc napnuté, jste víc vidět, víc vás sledují média. Snad se na jaře i ve Zlíně zájem zvedne...

Bere to tedy pro sebe jako plus?

Mohl jsem jít do zahraničí, ale zrovna do oblasti, odkud jsem měl nabídku, se mi vůbec nechtělo. Z domova mám do Zlína 20 kilometrů, cítím se tam jako místní, potěšilo mě to.