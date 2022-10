Měli jsme kopat penaltu, bod ale bereme, komentuje Bílek remízu na půdě Bohemians

Jeho svěřence poslala do vedení během jinak poklidné první půle nádherná pumelice v Ďolíčku nenáviděného Jhona Mosquery. Ve druhém dějství ale tahala Viktoria za konec o poznání kratší i kvůli brzkému vyrovnání střídajícího Václava Drchala. O minutu později se Plzeň mohla vrátit do hry. Dožadovala se odpískání pokutového kopu po ostrém skluzu Lukáše Hůlky na Václava Pilaře, píšťalka sudího Miroslava Zelinky ale zůstala němá, což Bílkovi rozhodně nevonělo.

„Přišlo by mi, jako bychom si mysleli, že to všechno uhrajeme fotbalovostí. Bohemka do toho ale po poločasové pauze šlápla a přidala na agresivitě. My naopak lacině ztráceli míče, čímž jsme soupeři pomohli vytvořit několik nebezpečných přečíslení. Z těch pak pramenily standardky a jednu z nich soupeř proměnil, navíc jsme přežili další těžké chvilky," lamentoval Bílek.