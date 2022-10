Milionová posila Sigmy se trápí, září její parťák. Proč dostává šéf klubu od fanoušků čočku?

Saňák dobře ví, že v hanáckém týmu momentálně září Mojmír Chytil a na Růska zbývá pozice ofenzivní dvojky. Neblíží se tedy chvíle, kdy Chytil, jemuž náramně pomohlo hostování v Pardubicích, odejde do slavnějšího klubu? „Chceme, aby byl u nás dlouho, Ale realita je prostě taková, že Sigma musí prodávat hráče. Nemáme mecenáše, jako třeba Sparta a Baník," nebojí se kouč pojmenovat tvrdou realitu, jejíž nedílnou součástí jsou i finance.

Každého na Hané pochopitelně zabolí u srdce, když vidí bývalé opory Sigmy v dresu Viktorie Plzeň v Lize mistrů. „Když teď vidím tři olomoucké kluky v Lize mistrů, tak každého napadne, že jsme si mohli říkat, že budeme hrát na poháry. Jako Slovácko," neskrývá Saňák. „Realita je taková, že Sigma musí prodávat, aby bylo na to, aby měla tým v první lize. Myslím, že fanoušci za to dávají zbytečně, jak mi říkáme čočku, Láďovi Minářovi s vedením," snaží se Saňák vysvětlit, že prodeje hráče slavnějším a movitějším konkurentům jsou prostě nevyhnutelné.

Spadl z Olomouce tlak. Trenér Saňák promluvil v Přímáku o nepovedeném startu Sigmy i obavách z odvolání.Video : Sport.cz

„Jsme regionální klub, který je postavený na mládeži. Ukážeme je a prodáme," pokrčí rameny při trefném popisu, jak to v hanáckém klubu chodí. V případě Růska a jeho nákupu z Brna se vedení Sigmy prásklo přes kapsu. Mluví se o částce čtrnácti milionů korun. Za tenhle balík se nejen fanouškům zdá, že toho talent zatím tolik nepředvedl.

Kdo z Čechů má na bundesligu? Expert v pořadu Přímák vybíral v elitních klubechVideo : Sport.cz

„My se tím taky zabýváme. Je to železný muž, ten snad nechodí ani na masáže. Je u nás rok, je to výborný hráč pro každého trenéra, hodně pracuje pro tým. Možná ho svázalo to, že je jeden z nejdražších přestupů, co Sigma udělala," přemítá kouč olomouckého klubu.

Hráče ale hájí ze všech sil. „Chce až tolik, že to nemůže prokopnout, aby měl lepší čísla. Pracuje pro Mojmíra, on hraje pod ním, v tom je nedoceněný. Ale samozřejmě bychom chtěli, aby teď měl pět gólů. Čísla nemá," konstatuje Saňák. „Je to výborný kluk, maká, jen občas se nedobře podívá, když mu něco vytkneme. Ale to je v pořádku. Věřím, že to brzy prokopne i číselně," tvrdí lodivod z Hané.

Co schází českému fotbalu, diskuse z pořadu Přímák, jehož hostem byl Jiří Saňák.Video : Sport.cz

Když má pojmenovat, co přesně zatím trápícímu se talentovaného fotbalistovi schází, na první dobrou Saňák tvrdí, že klid v koncovce. „Jako mladý hráč se dostal pod tlak, zažívá ho poprvé. Jdete do Sigmy, slyšíte, že jste drahej, čtete to v novinách," líčí Saňák. „Ale třeba skvěle plní věci v presinku, to zase tak běžné není," dodává. Moderátor Radek Šilhan trefně připomene, že podobné věci, ale dost fanoušků nejspíše neocení.