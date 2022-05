Miliony se valí do Edenu! Sešívaní vydělají na Musovi

„Petar Musa, který na konci srpna zamířil ze Slavie do Boavisty, splnil klauzuli o deseti vstřelených brankách obsaženou ve smlouvě a původní hostování se tak změnilo v přestup," potvrzuje Slavia na svém webu.

„Musa v probíhajícím ročníku Primeira Ligy nastoupil do 27 střetnutí, odehrál 2312 minut, hned jedenáctkrát skóroval a tím aktivoval klauzuli obsaženou ve smlouvě. Přesto svou další budoucnost s Boavistou nespojí, již nyní je dohodnuto, že dále přestoupí do Benfiky Lisabon. To pro Slavii znamená další příjem z podílu na dalším přestupu," mnou si ruce červenobílí.