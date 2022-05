Mimořádná hromada FAČR bude řešit možné odvolání dvou členů výkonného výboru

"Svolání mimořádné valné hromady vychází ze stanov. Výkonný výbor ani neměl jinou možnost v momentě, kdy obdržel žádost od nadpolovičního počtu klubů českých divizí. To je jedna stránka věci. Druhá stránka je, že to navenek vyvolává pohled, že fotbal zase začal řešit nějaké své záležitosti, že je nejednotný. Vyvolává to otázky i z mimofotbalového prostředí," řekl na tiskové konferenci po dnešním zasedání výkonného výboru Fousek.

"Z tohohle pohledu mě to pochopitelně netěší. Fotbal by měl být jednotný, měl by nějakým způsobem působit. Na druhou stranu jsme velký spolek s 340 tisíci členy, je v něm celá řada proudů. Mimořádné valné hromadě bude přecházet setkání obou komor, kde se o těchto věcech bude diskutovat. Ještě je čas," dodal Fousek. Pokud by hromada odvolání schválila, následovala by ihned volba nových členů výboru.