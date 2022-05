RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slovácko ukázalo cestu! Mladíci si v baráži řekli o ligové angažmá

Otázkou je, co teď udělá Bohemka. Její kádr je starší, finančně si také nemohou ve Vršovicích moc vyskakovat. Ale všem je jasné, že by to chtělo tým okysličit. Trenéra mají v Ďolíčku dobrého, zapáleného. Je zastáncem moderních metod, jen je nemohl úplně využít. Hrálo se play off o přežití, tam platí, že účel světí prostředky a Bohemce se povedlo ligu udržet, takže tam může být spokojenost. Jen je třeba dělat další kroky.