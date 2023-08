Minule Lapeš, nyní Ciupa. Karvinou zase potopil gólman. Porážka jde za mnou, štve ho

„Strašně mě to mrzí, jde to za mnou, dneska jsem to klukům pos*al já," říkal po utkání Ciupa.

Co se vlastně v 19. minutě stalo? Domácí obránce Svozil poslal balon hlavou zpátky směrem k vlastní brance, Ciupa si zakřičel a nechával balon dokoulet do velkého vápna. Dříve ale než jej stačil sebrat mu ho zpod ruky vykopl mladoboleslavský Jusuf Hilál a poslal ho do opuštěné branky.

„Protože šel míč od hlavy, tak jsem věděl, že ho můžu v šestnáctce chytit do ruky. Myslel jsem ovšem, že jsem k velkému vápnu blíž, že si na balon počkám a nebudu ho zbytečně odkopávat. Jusuf tam šel rychle a píchl mi do toho, když jsem měl míč pomalu na ruce," vykládal Ciupa, který se do karvinské branky v této sezoně dostal poprvé.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Brankář Karviné Jiří Ciupa prožil proti Mladé Boleslavi smolný zápas.

Dílem i proto, že před týdnem v Olomouci nepovedeným odkopem zavinil třetí gól v brance Karviné pro změnu Jakub Lapeš. „I proto mě tahle hrubka mrzí o to víc. Minule se jedna situace nepovedla Lapimu, dneska mně. To je špatně. V lize musí gólman tým podržet, což se teď očividně dvakrát nestalo. Věřím, že už se to nebude opakovat. A v dalším zápase už tam bude klid a jistota," řekl Ciupa.

Přinese ji za týden v Pardubicích do karvinských řad zatím jen na střídačce vysedávající reprezentační brankář do 20 let Vladimír Neuman? „Od toho je tady trenér. Kdo se postaví do brány, rozhodne on. Vidí na tréninku, kdo jakou má výkonnost. Věřím, že se ponaučíme a chyby se stávat nebudou," řekl Ciupa.

Trenér Karviné Tomáš Hejdušek se nad otázkou na formu gólmanů jen pousmál. „Když dva zápasy rozhodnou takové chyby, tak to týmu rozhodně nepřidá, ale Ciupa nešel do branky proto, že Lapeš minule chyboval. To s tím nesouvisí. Lapeš měl v týdnu lehký zdravotní problém a neodtrénoval kolik měl. Máme tři kvalitní gólmany a já věřím, že Cipis (Ciupa) to klukům vrátí. Sice zavinil gól, ale další tři střely pak chytil. Je to fotbal, chyby se stávají," zdůraznil Hejdušek.

Velmi podobně se na chybu brankářského kolegy díval ze druhé strany hřiště gólman Mladé Boleslavi Matouš Trmal. „Fotbal je o chybách a kdo jich udělá víc, ten prohraje. To, co se mu stalo, je prostě součást fotbalu. Musí se z toho oklepat a jít dál," upozornil Trmal, jenž v 84. minutě skvělým zákrokem proti ráně Papaleleho zachránil hostům vítězství.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Boleslavský gólman Matouš Trmal z Boleslavi před dotírajícím útočníkem Papalelém z Karviné.

„Jsem rád, že jsem týmu pomohl, protože těch střel na mě zatím v těch třech zápasech moc nešlo. Jako tým jsme to v Karviné zvládli dobře. V prvním poločase to bylo bez chyby a ve druhém nás Karviná zatlačila. Toho vítězství si moc vážíme," řekl Trmal.