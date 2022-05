Mladá Boleslav prodloužila smlouvu se Skalákem, klubu se upsal do června 2023

Třicetiletý Skalák se po pěti letech v Anglii vrátil do středočeského celku loni v únoru, kdy podepsal kontrakt na rok a půl. "Jsem rád, že má Boleslav o mě zájem," uvedl bývalý hráč Brightonu a Millwallu.

"Měli bychom spolu vytvořit kostru úspěšného týmu pro příští sezonu. Po roce, kdy jsme byli spolu, to ke konci už vypadalo, že to klape, proto věřím, že to bude v příštím ročníku lepší, než v právě skončeném," dodal.