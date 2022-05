Moc lidí už s námi nepočítalo, úleva je obrovská, radoval se pardubický Jeřábek. Vyhlíží nový stadion

„Moc lidí s námi už nepočítalo, ale semkli jsme se. V těchto zápasech je důležité nedostat gól a nějakou šanci si vždy vypracujeme. Hrozně důležité bylo, že se nám podařilo vyhrávat zápasy 1:0, což se nám v základní části moc nedařilo," poznamenal Jeřábek.

Pardubičtí fotbalisté v nadstavbě čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali. „Hlavně se nám ustálila obrana, což nám v základní části chybělo. Furt jsme měli nějaká zranění, do toho červené karty a hráli jsme rozházeně. Teď si to konečně sedlo, góly jsme nedostávali a šance si vypracovávali. Myslím, že jsme si to zasloužili, nadstavba byla excelentní," těšilo kouče Jaroslava Novotného.

Radost je třeba sdílet s fanoušky, jinak by byla poloviční! Děkujeme všem, kdo byli po našem boku po celou sezónu! ❤️ @fortunaligacz @MestoPardubice pic.twitter.com/VXrlfYBoJY — FK Pardubice (@FK_Pardubice) May 14, 2022

Hosté se na Stínadlech dostali do vedení před pauzou, ve druhém poločase setrvání v nejvyšší soutěži pojistil Čihák. „Těžká situace, ale v týdnu jsme se na to chystali. Myslel jsem, že někteří hráči to zvládnou psychicky líp. Vůbec jsme nehráli tak jak běžně. Bylo to ubojovaný. Kazili jsme i jednoduchý nahrávky, ale to asi takové zápasy přináší. Hlavně, že jsme to zvládli, tentokrát byl důležitý jen výsledek," připustil Jeřábek.

Pardubičtí si cení setrvání v nejvyšší soutěži o to více, že domácí zápasy hrály už druhým rokem v azylu v Ďolíčku. „Málo kdo si tohle dokáže představit, vlastně furt hrajeme venku, pořád jsme v autobuse a na cestách. Pro mančaft je to hrozně náročné. Ale na druhou stranu musím říct, že i přesto jsme si na Bohemce už zvykli a už jsme se tam cítili jako doma. Prostředí nám tam svědčilo, ostatně Bohemku jsme tam i třikrát porazili. Věřím, že si to přeneseme i na stadion v Pardubicích a bude se nám tam dařit," konstatoval Novotný.