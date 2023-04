Mohl zářit ve Spartě, dokázal to až ve Slavii. Stoper promluvil, proč to na Letné neklaplo

Fotbalu se začal učit v dresu rodného Kladna, odtud následně zamířil do Sparty, kde postupně stoupal, až přišla šance i v prvoligovém áčku. Jenže tam to úplně nevyšlo. Proč? „Čekala mě maturita na střední škole. Já byl v béčku Sparty za Martina Haška, který mi pomohl v růstu, a pak přišla pozvánka od Víti Lavičky do áčka. Jenže k tomu všemu tady byla škola," vzpomíná „Gadži", jak se Hovorkovi ve fotbalovém světě přezdívá.