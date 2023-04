PŘÍMÁK: Konec ve Spartě po potyčce s Kangou. Se Slavií to pak na Letné bylo nepříjemné

Stejně jako se nebál věhlasných útočníků, které dokázal uhlídat, se popasoval s grácií i s rolí hosta ve fotbalovém studiu Sport.cz. Téma bylo jasně dané, konec kariéry a pochopitelně derby Sparty se Slavií, kde se hraje o první místo. „Tyhle zápasy jsem měl vždycky rád, derby mezi dospělými jsem ale zažil jen v jednom dresu. Jednou jsem měl za Spartu nastoupit v Edenu a byl jsem nemocnej, asi to tak mělo být," vykládá fotbalista. Angažmá ve Spartě si vážil, nakonec to ale na Letné úplně nedopadlo, když měl spory s Guélorem Kangou.

„Snažím se respektovat druhého, podívat se na věc jeho očima. Ale věci, co dělal na hřišti a v kabině, to jsem nepochopil. Vždycky jsem byl takový, že jsem vystoupil a vrátilo se mi to," přiznává Hovorka. „Dal jsem mu dvakrát na tréninku zbytečný tělo a byl jsem vyhozený z tréninku. A pak už to nabralo spád," líčí ve fotbalovém studiu Sport.cz.

Na derby Sparta - Slavia vyrazí i hokejista Jakub Voráček. Kdo podle něj vyhraje?Video : Sport.cz

Bez rozpaků přidává nejsilnější vzpomínku, jakou na prestižní duel má. „To bylo v době, kdy jsme jeli na Letnou a v dresu Slavie se tam vraceli exspartani Nico Stanciu i Pepa Hušbauer. Byla na nás vystavená krysa a hadi. To bylo nepříjemný prostředí," přiznává Hovorka a oceňuje reakci sešívaných. „Musím říct, že toho Slavia využila pro skvělou věc. Vzala soupeři vítr z plachet. Využila to pro nadaci pro děti, házeli se plyšáci a všechno se otočilo. Mně se trošku ulevilo. Vyhráli jsme 3:0 a bylo to zadostiučinění. To nebylo proti fanouškům ani klubu," dodává.

Jediný, kdo může zastavit Spartu je Slavia. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Po dlouhé době jsou ligové karty rozdané před výkopem ve prospěch Sparty. Vede tabulku o dva body, navíc se rivalovi na hřištích soupeřů nedaří. „Jsem zvědavý, jak to dopadne. Beru to sportovně, je tam rivalita, dobrá nenávist," těší se nyní již bývalý stoper z Edenu. „Slavia bude a musí dotahovat. Může to pro ně být psychická výhoda, že nejsou ti, co hájí vedení, ale mohou se výhrou dostat na první místo. Když se jim to povede a utnou sérii Sparty, tak to může vším zamíchat," tuší fotbalový expert Sport.cz Martin Mls.

Náboj bude mít derby „S" vždycky, i kdyby jeden z týmů tabulku vedl a druhý ji uzavíral. „Uvidíme, jak se Sparta s pozici favorita popasuje. Věřím, že to kluky ve Slavii nakopne. Myslím, že jsou v týmu válečníci a bojovníci, ale musí prodat ten výkon v daném momentu," naráží nejspíš trochu na to, že se týmu Jindřicha Trpišovského i přes nespornou fotbalovou kvalitu na hřištích soupeřů v poslední době nedaří vítězit.

V útoku fotbalové Sparty září trio Kuchta, Čvančara, Haraslín. Příspěvek z pořadu Přímák.

Velkou zbraní Letenských je v jarní části ligy ofenzíva, kde záři trio Kuchta, Čvančara, Haraslín. První dva ze zmiňované trojice přitom Hovorka poznal z pozice spoluhráče. „Prokazují kvalitu, mají skvělá čísla. Jdou nahoru a uvidíme, jak dlouho jim to vydrží," přiznává a okomentuje i osobní zkušenost se současnými hvězdami Letenských.

„S Čvančim jsme toho v Jablonci nenahráli tolik. Kuchťáka jsem zažil, s tím to mám trochu živější. Je to trošku cvok. Máme dobrý otevřený vztah, Honza je Honza," vyhrkne na první dobrou. „Když ho dokážete zpracovat, aby fungoval pro tým, tak je dobré mít ho v týmu. Má svoje manýry. Ale když to, co umí, dokáže uplatnit pro tým, je to zbraň."