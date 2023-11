Mohli jsme vyhrát, lituje Fantiš zahozených šancí Zlína v závěru. V dobrý výsledek věří i na Spartě

Fotbalisté z Baťova města totiž od dubna 2008 Severočechy neporazili. Posledních sedm vzájemných utkání skončilo stejně jako v sobotu remízou. „Nerozumím tomu. Mám pocit, že v zápasech s Jabloncem pokaždé vedeme, ale pak se to nějak zlomí. I tentokrát to bylo podobné. První poločas jsme odehráli velmi dobře, ve druhém byl naopak většinou lepší soupeř. Mrzí mě to, ale asi to už není náhoda,“ přemítal Fantiš.