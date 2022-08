Morávek v létě 2009 z Bohemians přestoupil do Schalke. Po hostování v Kaiserslauternu se přesunul do Augsburgu, za který během deseti let odehrál 132 soutěžních utkání a vstřelil dvě branky. Celkem v německé lize absolvoval 168 zápasů a dal devět gólů. Často ho trápily zdravotní problémy.