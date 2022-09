Motor pro sparťany? Přijíždí Vrba s Baníkem! A také Plavšič...

„Nebudu se vyjadřovat k pravdám nebo nepravdám. To jsou spíše spekulace a spousta věcí mě pobavila. Nad jinými jsem kroutil hlavou. Ale k tomu nemá cenu se vracet. A že jsem vypadal unaveně, ano, protože jsem doopravdy unavený byl," popsal při nástupu do Baníku.

„Vše je o výsledcích. Když je máte, tak se usmíváte a jste v pohodě, když ne, tak to padá i na vás. Možná to bylo zapříčiněno i tím, co jsem zažil, i když se teď k tomu nechci moc vyjadřovat. Možná za půl roku, až budu mít čistší hlavu. V této chvíli k tomu není důvod," slíbil Vrba.

Do Baníku se vrátil v mimořádně sezoně, kdy si klub připomíná 100 let od založení. Mezi ostravskými fanoušky vzbudil pozitivní ohlasy, a tak mohl doufat ve větší trpělivost.

„Je to vždy o výsledcích. Když nebudeme první, ale třetí, tak si nebudou fanoušci asi úplně stěžovat. Když ale budeme desátí nebo dvanáctí, tak to bude jiné. Vím, že Baník chce hrát o nejvyšší příčky, dostat se tam, kam historicky patří. A kdyby to tak nebylo, tak bych tu možná ani nebyl. Doufám, že se to podaří," předsevzal si Vrba.