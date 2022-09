Baník zakončil oslavy sta let vysokou výhrou. Je to jen krůček, klidnil vášně Vrba

Trenér Pavel Vrba zařadil podle očekávání do základní sestavy oba novice, Plavšiče ze Slavie i Cadua z Plzně. Oba dostali při prvním startu za Baník od trenéra 68. minut. „Ukázali, proč jsme je brali a že nám mohou pomoct. Jejich zkušenosti nám v předešlých zápasech trošku chyběla. Mám rád, když se hráči prosazují v křídelních prostorech, to oba do zápasu vnesli," těšilo trenéra Baníku.

Vysoká výhra potěšila, z výkonu do uklidňujícího druhého gólu, který dal v 75. minutě střídající Tijani, ale Vrba příliš nadšený být nemohl. „Jsem spokojený s body, s atmosférou i s tím, jak jsme to zvládli v defenzivě, ale nebyl to jednoduchý zápas. Pardubice hrály v určitých pasážích velmi dobře a ten výsledek je pro ně možná krutý. Ale nechtěli jsme dopadnou jako minule s Teplicemi, kdy jsme zápas na konci za sedm minut ztratili, proto jsme to tolik neotevřeli a spoléhali spíše na brejky," líčil Vrba.

Pro Ostravany byl zápas s posledními Pardubicemi náročný nejen herně. V případě porážky by spadli na samé dno tabulky. „A já už bych u týmu asi ani nebyl. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a odskočili trochu nahoru. Ale teď nás čeká těžká zápasová zkouška. Pojedeme na Spartu, do Plzně, na Slavii, hrajeme se Slováckem. Tyhle zápasy nám ukážou, jak na tom opravdu jsme. Tahle výhra vlastně neznamená prakticky nic. Je to jen krůček, určitě ne nějaký velký skok," přemítal Vrba.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Srdjan Plavšič z Ostravy.Foto : Vladimír Pryček, ČTK