Možná přijde i Jankto. Sparta si svůj trumf pořádně nachystá

Sedl v Madridu do auta a přijel si do Prahy pro nové angažmá. Jakub Jankto je od středy novou posilou Sparty. Šestadvacetiletý odchovanec Slavie přišel na Letnou ze španělského Getafe na roční hostování s opcí.

„Nutno říct, že víceméně zrovna přijel ze Španělska... Samozřejmě děláme všechno, co je třeba udělat. Musíme získat kompletní přehled, jak trénoval v posledních pár týdnech a jaká byla jeho předsezonní příprava," avizuje asistent trenéra Thomas Nörgaard v rozhovoru pro sparta.cz.

„Ve Španělsku měli přípravu trochu kratší. Takže teď se snažíme zjistit, jestli je připraven. Děláme, co je potřeba," ujišťuje asistent.

Jankta čeká premiéra v české nejvyšší soutěži. Ze Slavie odešel do Itálie už v 18 letech, aniž by si připsal start v A-týmu, a přes Udine a Sampdorii Janov se dostal před minulou sezonou až do La Ligy. V Getafe se ale i vinou zranění neprosadil a nastoupil jen ke 14 ligovým duelům.