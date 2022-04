"Dneska ten trenér musí být hlavně psycholog. Jak ten trénink vede. Já říkám, že to hráče musí bavit, ale musí jim to něco dát," vysvětluje Rajnoch ve fotbalovém pořadu Sport.cz

"A to si myslím, že jim Jirka Jarošík dává. On jim tam vrátil chuť do fotbalu..." chválí někdejší reprezentant kouče Teplic.