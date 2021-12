Na předplacený gól čekal pět let. Už jsem se tím užíral, ulevilo se teplickému Hyčkovi

„Doufám, že teď už po mě kasař Grigy (Grigar) nic chtít nebude, když jsem si gól před pěti lety předplatil. Ne že bych si tehdy nějak věřil, ale když mi to psal do kasy, zaplatil jsem všechno najednou, abych měl pokoj. Nějakou korunu jsem teď ušetřil," vtipkoval spokojený Hyčka.

„Konečně jsme přestali mít smůlu, kterou jsme předtím měli. Měli jsme zápasy, kdy jsme hráli dobře a dostávali hloupé góly, a to nás strašně sráželo. Už jsme si říkali, že ta sérka musí jednou skončit a přijít zápas, kdy dáme první gól my. Dnes se nám to povedlo po strašně dlouhé době. I minule se Zlínem jsme prohrávali, ale nepoložilo nás to, naopak jsme se zvedli a zápas otočili. Tam jsme našli sílu," přiznal Hyčka.