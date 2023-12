Návrat letité opory Slavie? Možná ano

Čtyřnásobný reprezentant Nigérie odcházel v létě ze Slavie do Crvene zvezdy zadarmo po vypršení smlouvy. V Srbsku dostal výrazně lukrativnější kontrakt, než měl v Edenu, a jeho platnost je do června 2026. Přestupová suma by byla logicky velkým otazníkem, aby sešívaní našli shodu s Crvenou zvezdou. Zároveň by musel jít sám Olayinka se svými platovými nároky oproti podmínkám v Bělehradu značně dolů.