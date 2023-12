Přestupová bomba. Slavia chce ukořistit plzeňskou oporu

Sešívaní v současnosti mezi tyčemi sází na Aleše Mandouse s Ondřejem Kolářem. První jmenovaný má v brankářské hierarchii lepší postavení a plní roli jedničky, Kolář naposledy chytal v zářijovém poháru proti druholigové Kroměříži (2:0). Pokud by Staněk skutečně zamířil do Edenu, o místo v sestavě by se popral hlavně s Mandousem. Kolářovi by, podle zdrojů Sport.cz, nevadilo plnit roli trojky.

Plzeň by se prodeji opory zřejmě nebránila. Staněk se sice během čtyřletého působení ve Viktorii stal nepostradatelným, jenže v dubnu oslaví již osmadvacáté narozeniny. Vedení tak tuší, že v případě adekvátně vysoké nabídky z Edenu půjde o asi poslední možnost k jeho zpeněžení. Západočeši navíc netrpí nouzí o gólmany. V kádru mají teprve osmnáctiletého Viktora Baiera, který za A-tým zatím nastoupil čtyřikrát a výkony si říká o větší prostor. Navrch si v zimě mohou z Bohemians zpátky stáhnout i o sedm let staršího a zkušenějšího Martina Jedličku.

Slávisté naopak vyhlížejí zimní zkvalitnění už tak nabitého kádru. I díky faktu, že na chod klubu bude možná brzy dohlížet nový majitel. Čtvrtý nejbohatší Čech Pavel Tykač je dlouholetým fanouškem sešívaných a v případě, že Slavii skutečně koupí, se údajně nebude bát velkých investic. Za cíl by totiž měl jednoznačně to, aby se klub z Edenu stal jasným hegemonem tuzemské kopané.

K čemuž by Staněk mohl jednoznačně pomoci. Důkazem budiž například jeho heroické výkony v minulém ročníku, kdy byl jedním z hlavních strůjců senzačního postupu Plzně do základní skupiny Ligy mistrů. Přesunem do Edenu by si navíc mohl pomoci i finančně, jelikož by na něj se stoprocentní pravděpodobností čekal lukrativní kontrakt.