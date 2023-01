Navrátilec z hostování, „funkcionář“ Tecl nebo bývalé eso Slovácka. Slavia bez Chytila hledá útočnou jedničku

Ten následně také nastínil, kde vidí největší přednosti nizozemského forvarda. „Mick je otravný hráč, neustále v náběhu a nepříjemný pro obránce. Pevně věříme, že naváže na to, co předváděl v Liberci, a že to dokáže i ve více konkurenčním prostředí," doufá Trpišovský.

Na základní sestavu ale také pomýšlí Stanislav Tecl, jeden z lídrů slávistické kabiny, jenž se na podzim v lize také trefil devětkrát. „Standa má nejlepší fyzické výsledky ze všech hráčů, v modelovém zápase naběhal nejvíce metrů ve sprintu a na tréninku měl pak vůbec nejlepší akceleraci. Je navíc nejlepším střelcem přípravy. Kdyby měl jeho čísla jiný hráč, byl by opěvovaný, je to vůči němu někdy nespravedlivé," chválil Trpišovský 32letého útočníka, který je fanoušky často kritizován za nedostatečnou efektivitu ve stoprocentních šancích.

Tecl si navíc svým dlouhodobým působením ve Slavii řekl o pokračování v klubu i po konci kariéry. „Dokud bude mít sportovně co dát A-týmu, tak patří trenérovi, až skončí, tak bude můj. Já bych si osobně možná i přál, aby měl výkonnost nižší, jsme totiž domluveni i na další spolupráci, na kterou se těším. Charakterově i manažersky na to má," nastínil plány do budoucna Tvrdík. Tecl tak pravděpodobně zvolí stejnou cestu, jako brankář Přemysl Kovář, a po konci aktivní kariéry se přesune do role jednoho z funkcionářů.