PŘÍMÁK: Největším favoritem na titul je Slavia. Spartě jeden z expertů nevěří

Jarní část fotbalové Fortuna:ligy se blíží. Do hry mezi prvními nastoupí fotbalisté Plzně, která aktuálně vede tabulku se 39 body. K dispozici by trenéru Michalu Bílkovi mohl být v sobotním duelu s Hradcem Králové i reprezentační útočník Matěj Vydra. „Trénoval naplno s mančaftem, nešetřil se... ale zápas, to je něco jiného, asi to teď bude potřebovat dávkovat po minutách,“ míní Robert Neumann fotbalový redaktor Práva v pořadu Přímák na Sport.cz. S druhým z hostů, bývalým fotbalistou Petrem Mikolandou, se shoduje, že největším favoritem na zisk mistrovského titulu je pražská Slavia.

Přímák s Petrem Mikolandou před startem jarní části nejvyšší fotbalové soutěžeVideo : Sport.cz

„Ve chvíli, kdy bude zdravý, tak bych se nedivil, kdyby Plzeň hrála 4-4-2 s Chorým a Vydrou v útoku," říká Petr Mikolanda. Stejně jako Neumann však na titul favorizuje Slavii, která má nyní ze druhého místa na Viktorii dvoubodové manko. „Za mě Slavia zase předvedla kvalitu ve skautingu," soudí někdejší útočník West Hamu. Největší posilou je pro něj nigerijský stoper Igoh Ogbu. „V defenzivě jsem viděl pro Slavii největší problém, ve stoperské dvojici, ale tenhle hráč z informací, které se k nám dostaly, vypadá kvalitně a může být rozdílový," myslí si Mikolanda. Shoda nepanuje ohledně toho, jak si povede v jarní části nejvyšší soutěže Sparta. Zatímco Neumann ji řadí mezi favority na titul, Mikolanda spíše ne, přestože práci kouče Briana Priskeho i zahraniční cestu ve výběru posil vnímá pozitivně. „Když jsem viděl poslední přípravné utkání, tak za mě vypadají dobře všechny posily," říká 38letý expert. Více najdete v pořadu Přímák na Sport.cz.