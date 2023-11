Lischka se musel hlídat, aby se na Spartu nevykartoval. Tenhle zápas je vždy něco víc, přiznal

První fotbalovou ligu hrál Lischka v dresu čtyř týmů. Poprvé ji okusil v sezoně 2017/2018 v Karviné, odkud po sedmi zápasech zamířil do Jablonce. Až souboje zbylých dvou týmů, jejichž dres měl možnost oblékat, jej ale přivádějí do varu. Ze severu Čech rodáka z Ludgeřovic koupila v létě roku 2019 Sparta, odkud o dva roky později zamířil nejprve na hostování a v lednu roku 2022 už natrvalo do Baníku Ostrava.

A právě na bitvu dvou posledně jmenovaných klubů v neděli dojde. „Jako kapitán můžu fanouškům slíbit, že jim nic nedáme zadarmo a budeme se rvát, aby všechny tři body zůstaly doma,“ zdůrazňuje 26letý kapitán Baníku.

Baník zápasem proti Spartě Praha odstartuje krutý domácí trojboj, který bude pokračovat soubojem s Plzní (3. 12.) a končí utkáním proti Slavii (17. 12.).

Ve Spartě jste působil, vinou problémům se srdcem jste za ni za dvě sezony odehrál ale jen devatenáct utkání. Těšíte se i tak na tuhle bitvu o něco víc, než například na zápasy proti Jablonci či Karviné, kde jste také hrával?

Pro každého je asi trochu jiné si zahrát proti týmům, ve kterých působil. A když jste v Baníku, tak hrát proti Spartě je vždy speciální. Sparta pro mě znamená něco víc, protože jsem tam působil, ale taky s ohledem na tu velkou rivalitu, která je mezi kluby je už velmi dlouho.

Bude vyprodáno. Jde cítít, že Ostrava tímto utkáním žije?

Bude nás hnát vyprodaný stadion, moc se na to těším. V Karviné jsem minulý týden hrál se třemi žlutými kartami a musel jsem si dávat pozor, abych nedostal čtvrtou, což by znamenalo, že bych se musel na utkání proti Spartě dívat jen z tribuny. V hlavě jsem to trošku měl a dopadlo to nakonec dobře, takže do zápasu můžu nastoupit.

Je složité se uhlídat? Chodil jste do soubojů méně agresivně?

Já i tak do každého souboje šel na sto procent. Ale doufal jsem, že se mi nestane něco podobného jako nedávno ve třech zápasech po sobě. V Olomouci, proti Pardubicím a v Teplicích jsem pokaždé dostal žlutou kartu. Vůbec si nepamatuju, že by se mi to někdy v kariéře stalo. Doufám, že teď zase nějaký ten zápas kartu nedostanu.

Sparta ještě před nedělním utkáním absolvovala ve čtvrtek zápas Evropské ligy v Glasgow. Z vlastní zkušenosti z Jablonce i ze Sparty víte, co to obnáší. Může být její náročný program vaší drobnou výhodou?

Nějaké procento v náš prospěch samozřejmě hrát může, někteří hráči mohou být trochu unavenější. Ale Sparta má kádr nabitý, kvalita hráčů je tam obrovská, trenér má možnost hráče prostřídat. Ze svého působení ve Spartě ale vím, že do Ostravy se nikdy nejezdilo rádo. Fanoušci se nemají rádi, umí to přenést i na hráče a na hřišti to pak jiskří. Ta rivalita je obrovská.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Lischka z Baníku Ostrava a Lukáš Haraslín ze Sparty Praha.

Sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško nedávno řekl, že jste ho překvapil tím, jak jste se v roli kapitána změnil. Že vás najednou je slyšet jak na hřišti, tak v kabině. Vnímáte to stejně?

Já si myslím, že jsem mluvil i předtím. Ale samozřejmě ta role je trochu jiná, náročnější. Když tu kapitánskou pásku mám, chci to brát více na sebe. Snažím víc mluvit na hřišti, víc emocí do toho dávat. Jde to ze mě tak nějak přirozeně a cítím se v tom zápas od zápasu líp.

Po vyřazení v MOL Cupu od Zlína byli fanoušci hodně naštvaní. Jak jste nesli, že jste si zatarasili cestu k úspěchu, na který Ostrava dlouho čeká?

Byli jsme zklamaní stejně jako fanoušci. Nedivili jsme se jim. Potřetí po sobě jsme skončili v osmifinále poháru, přestože k nám byl los přívětivý a všichni počítali s tím, že Zlín přejedeme a postoupíme. Bohužel se tak nestalo. Ten zápas jsme zpackali, nepovedl se nám a naštvali jsme tím naše fanoušky. Snad jsme se jim výhrou v Karviné v neděli alespoň trochu omluvili a můžeme i nadále bojovat o přední místa v lize.

Změnila po výhře v Karviné se před důležitým zápasem proti Spartě nálada v kabině hodně?

Snad ano. Jak fanoušci, tak i my jsme hladoví po úspěchu. Furt se omílá ta pohárová Evropa a všichni jsme si byli vědomi toho, že přes pohár vede do Evropy nejkratší cesta. Vítězství v Karviné snad byla taková malá náplast.

Jediným hráčem týmu, který má třicet let, je obránce Jan Juroška. Všichni ostatní jste mladší. Má současný Baník na to, aby poháry uhrál a pak v nich i obstál?