Nebrečte, ukazoval Haraslín střídačce Baníku. Cítím nedostatek respektu, reagoval Priske

A reakce Haraslína? Karlu Pojeznému, jenž se ho snažil postrčit směrem k nejbližší postranní čáře rukama naznačil, že nemá fňukat. To se ale nelíbilo domácí střídačce, která to Haraslínovi hodlala okamžitě sdělit.

„Tyhle zápasy jsou vyhecované, ale nemám pocit, že by to bylo nějak za hranou. Jsou tam emoce, ale nepřekročilo to hranice,“ uvedl domácí trenér Pavel Hapal, jehož více než slovní výpady štval další domácí nezdar, byť s lídrem tabulky.

Trenér Sparty Priske naopak přiznal, že mezi realizačními týmy cítí v Česku nedostatek respektu. A po utkání to Bernadymu v útrobách stadionu už v klidu vysvětloval. „Řešil jsem to s vedoucím týmu soupeře. Občas mi přijde, že tam je nedostatek respektu. Vedoucí týmu by neměl mluvit na hráče soupeře. Posuzuji to podle toho, jak se chová náš vedoucí týmu (Miroslav Baranek). Probíhají diskuze se čtvrtým rozhodčím, ale na hráče soupeře se nemluví,“ uvedl dánský trenér Sparty.