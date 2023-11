Panák bral na Baník sedm lístků, pak rodinu potěšil vítězným gólem

„Pro nás to je důležité vítězství. Sice to nebylo tak fotbalové, jak jsme chtěli, ale o to je možná cennější. Ukázali jsme charakter,“ uvedl rodák z přibližně třicet kilometrů od Ostravy vzdáleného Příbora, jenž v Baníku v mládí krátce působil.

V prvním poločase vás Baník přehrával. Na rohy vyhrál 10:0, na přímé střely 4:0. Byl to důsledek vašeho náročného programu a čtvrtečního zápasu ve Skotsku?

Těch zápasů je hodně a v první půli jsme nehráli, jak jsme chtěli. Hodně se na nás projevilo, že jsme ve čtvrtek hráli. Ze Skotska jsme přiletěli v pátek večer a v sobotu odpoledne jsme už jeli do Ostravy. Ale na druhou stranu je třeba říct, že Baník hrál v první půli velice dobře. Přehrával nás kombinačně po stranách i středem hřiště. Měli jsme to složité, druhou půli jsme to trochu zlepšili. Řekli jsme si v poločase, jak trochu jinak napadat, to jsme zlepšili a naštěstí jsme dali gól ze standardky.

Při té vaší gólové hlavičce jste tam byl poměrně sám, že?

Byl jsme z toho i překvapený. Protože před prvním rohovým kopem mě hlídali osobně, pak už ne. O to jsem to měl jednodušší. Birma (Birmančević) to dobře kopl a mě už stačilo si balon najít poslat ho do sítě.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Sparťané se radují z gólu v Ostravě.

Po náročném zápase v Glasgow je výhra na Baníku asi hodně cenná, souhlasíte?

Tady se nehraje lehce, hlavně větším týmům. Přijde hodně lidí a Baník hraje opravdu dobře. Pro nás to je důležité vítězství. Sice to nebylo tak fotbalové, jak jsme chtěli, ale o to je možná cennější. Ukázali jsme charakter.

A pro vás osobně? Jste odsud nedaleko z Příbora.

Byla tady rodina, bral jsem sedm lístků. Ale myslím, že Bary (Miroslav Baranek, vedoucí mužstva Sparty), který je z Havířova jich bral ještě více.

Poměrně dost jste kouskovali hru. Nikam jste nespěchali. Bylo to záměr, jak otupit tlak Baníku?

Tak hraje každý. Přijeli jsme tady pro tři body, ale máme v nohách dvaadvacátý zápas nebo kolikátý v sezoně, takže je to pro nás každý týden složitější. Přijedeme do Ostravy, pro kterou to je zápas roku a není úplně jednoduché tu hrát. Ale to přerušování vyplynulo spíše ze situace.

Pomohlo vám, že byl zápas ve druhém poločase přerušený i kvůli dýmovnicím?