Nechce následovat Hovorku, z Německa pomáhá i Koubek. Snad ještě kluky na hřišti proženu, věří Malínský

Klíčové pro něj budou následující týdny a měsíce. „Zatím to jde relativně dobře, ale chce to čas. U tohoto zranění nejde specifikovat, za jak dlouho budu stoprocentně fit. Bylo mi řečeno, že koleno je zkrátka opotřebované. A jestli to bude do plné zátěže ve fotbale nebo ne se teprve uvidí. Je to padesát na padesát," přiznává 31letý odchovanec chrudimského fotbalu, který naposledy hrál vloni v listopadu.

„Teď jsem už přes tři měsíce po druhé operaci a fit bych měl být po pěti. Jenže když se sáhne do chrupavky, může se to podle doktora taky srovnávat třeba i rok. Je to individuální a záleží, jak bude koleno reagovat. Může bolet, může otékat, může být nestabilní," vyjmenovává hrozící rizika.

Hrozí mu i předčasný konec kariéry? „Nechci nic přivolávat, ale i to je možné. Podívejte se třeba na Davida Hovorku," připomíná svého bývalého spoluhráče z Hradce Králové i Slavie, který kvůli trablům s kolenem musel letos na jaře ve 29 letech s fotbalem skončit.

„Určitě by mi bylo líto, kdybych musel taky, protože fotbal mám hodně rád. Vždy jsem mu obětoval úplně všechno a do tréninku či zápasu dával maximum, nic jsem nikdy neošulil. Určitě by to pro mě byla rána, ale na druhou stranu jsou v životě i horší věci. Když by člověk tohle rozhodnutí musel udělat, je potřeba se k tomu postavit čelem, nebrečet a jít dál," vykládá smířeně hráč, který však věří, že napodobí jiného bývalého parťáka Václava Pilaře, který vleklé potíže s kolenem překonal a v uplynulé sezoně si zahrál i Ligu mistrů.

Malínskému aktuálně pomáhá i současný gólman Augsburgu Tomáš Koubek, s nímž se dobře zná z působení v Hradci Králové. „Posílal jsem mu snímky mého kolene a ještě čekám, jak se vyjádří odborníci z Německa. Ale i tady jsem byl v dobrých rukou, víceméně se o mě staral pak Kolář z Prahy," zmiňuje uznávaného experta.

Rodák ze Skutče podstoupil operaci kolene (v pořadí třetí) již před rokem, jenže na podzim nejspíš comeback na hřiště uspěchal. „Zpětně asi šlo o chybu, ovšem na druhou stranu jsem tehdy z nového realizáku v Jablonci cítil, že o mě stojí a já chtěl pomoci a být co nejdříve na hřišti, byť se mi to asi vymstilo. Teď toho lituju, ale myslím, že bych se zachoval úplně stejně. I když to možná zbytek mé kariéry ovlivní a budu muset za nějaký čas s fotbalem skončit. Ale nemyslím na to. Jablonci každopádně děkuji za trpělivost, působení v jeho barvách jsem si představoval jinak. Věřím však, že se ještě vrátím. Chtěl bych ještě kluky na hřišti prohnat," přeje si Malínský, který v uplynulé sezoně odehrál jen 101 minut.