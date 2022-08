Nechtěný kanonýr rozhodl! S koučem jsme si vše vyříkali, vyčistil se vzduch, tvrdí útočník Slovácka

Po prvním poločase to s vámi příliš dobře nevypadalo...

Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Náš výkon se od první minuty stupňoval. Nezačali jsme sice ideálně, ale i v první půli jsme ukázali, že se Sigmou můžeme úspěšně hrát. Naše hra gradovala, a i po druhém gólu, kdy jsme vedli 2:1, jsme Sigmu k ničemu nepustili. Ukázalo to, že si jednoznačně jdeme za výhrou.

Výrazně vám pomohla střídání. Souhlasíte?

Určitě. Je důležité, že jsme to tak zvládli. Když hrajete na dvou frontách, je jasné, že se bude točit více hráčů. A tentokrát změn bylo hodně. Není to o jedenácti, dvanácti hráčích, ale o sedmnácti, osmnácti. To je pozitivní a pomůže to.

Za Slovácko jste se trefil vůbec poprvé. Ulevilo se vám, že jste to odšpuntoval?

Jasně. Jsem za gól rád. Nějakou dobu přece jen trvalo, než jsem se prosadil. Radost mám o to větší, že ten gól byl rozhodující. Vím, že je to jen začátek, ale někde bylo třeba začít. Těší mě, že se to podařilo už tady, a hlavně, že to přineslo tři body. Za výkon, co jsme tady předvedli, jsme se je určitě zasloužili.

Už myslíte na čtvrtek? Pro klub to bude ve Stockholmu mimořádně důležitý zápas...

Všichni víme, o co hrajeme. Cíl je jasný. Netřeba o tom mluvit.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Trenér Slovácka Martin Svědík.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Trenér Martin Svědík chvíli před vámi hovořil o tom, jak to mezi vámi po vašem příchodu do týmu skřípalo. Přiznal, že jste nebyl na seznamu „jeho" posil, že k vám neměl zpočátku důvěru. Prý jste si ale všechno vyříkali. Jaký je na to váš pohled?

Je dobře, že se tak stalo, byť to nebylo ani pro jednoho z nás lehké. Díky tomu se však vzduch vyčistil. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč, že jsem dostal důvěru a dnes ji i splatil. Je to jen jeden zápas, sezona je dlouhá, ale bylo to důležité pro následující týdny a zápasy.

Věděl jste, když jste s klubem jednal, že kouč vás nechce?

Nechci to rozebírat. Kdybych to vyloženě věděl, tak bych se asi zachoval jinak. Žádný hráč, nechce tam, kde ho trenér nechce, zvláště má-li jiné nabídky. Teď je pro mě zásadní, že se vše vyřešilo, jede se dál a nemusím se tím už zabývat.

Jak teď vnímáte svoji pozici v týmu?