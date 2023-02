Necid se po zranění kolena vrací do dresu Bohemians

V české lize, kterou hrál i za Slavii a Jablonec, má třiatřicetiletý Necid bilanci 117 zápasů a 31 gólů. V zahraniční nastupoval také za PAOK Soluň, Zwolle, Bursaspor, Legii Varšava a Haag. V současnosti mu chybí 11 branek ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů časopisu Gól s alespoň 100 trefami z nejvyšších soutěží.

Tomáš Necid se plně zotavil po operaci kolene a dle dohody podepsal s Bohemkou smlouvu do konce sezony ✍️ #BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/ZIRprnDqd2

"Moc kvalitních a zkušených devítek k dispozici nemáme. Tomáš má navíc obrovské zkušenosti z předních zahraničních lig i reprezentace. Je to typ útočníka, který dokáže hrát zády k bráně a podržet míč ve vápně. I jeho výška je výhodou. Jsem rád, že hráče jako on mám v kádru k dispozici," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

"Na svém návratu pracoval usilovně a cílevědomě a od začátku sezony až do teď působil v Bohemce úplně zadarmo. I to ukazuje, že mu na Bohemce záleží a já mu věřím, že jí to oplatí na hřišti," dodal kouč čtvrtého týmu ligové tabulky.