Nejlepší sezona za víc než 20 let? Může být. Klubová legenda mluví o sladkých vyhlídkách Bohemians

Spolehlivý brankář Kamil Čontofalský, poctivý obránce Michal Petrouš, energický záložník Radek Šírl, gólový útočník Zdeněk Šenkeřík... Na tuhle partu novodobé dějiny Bohemians nezapomenou. Tým trenéra Vlastimila Petržely měl na jaře 2002 po osmnácti kolech 40 bodů, na průběžném třetím místě jen o tři méně než vedoucí Žižkov.

Dnešní Klokani jsou čtvrtí, stihli nasbírat 28 bodů. „Čili přesně o dva víc než v minulé sezoně za celou základní část," usmál se po sobotní výhře 2:0 nad Hradcem Králové kouč Jaroslav Veselý.

"Bylo by ode mě nefér, kdybych dnes kohokoliv vyzdvihoval nad jiného a adoroval. Všichni to odmakali, byl to poctivý týmový výkon," chválil své svěřence po utkání proti @FCHradec na tiskovce hlavní trenér Klokanů 🎙#BOHEMKADOTOHO #HKRBOH https://t.co/xdMvqqyuRu — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 6, 2023

Před rokem se svými chlapci zvládl ošidnou baráž a teď můžou Bohemians snít o postupu do elitní šestky. „Zdá se, že nepříjemná zkušenost z baráže pomohla. Trenér Veselý, který byl loni v lize nováček, si s týmem sáhl na dno, ovšem Bohemku to semklo a v této sezoně udělala výrazný posun," vykládá Stanislav Levý, jenž s Bohemians před 40 lety slavil jejich zatím jediný titul.

Veselého chlapci bavili už na podzim – a kdyby doma poprvé nevyhráli až na poslední pokus, mohli přezimovat ještě výš než na sedmém místě. A po dvou jarních vítězstvích bez inkasovaného gólu jsou čtvrtí. Hned za Spartou, což bude v neděli jejich příští soupeř. „Hráči můžou jít do derby s určitou porcí sebevědomí, zvlášť když sparťané v posledním zápase nebyli úplně jistí v defenzívě. Čekám spíš boj, nicméně Bohemka rozhodně není bez šance," zdůrazňuje Levý.

Hra Bohemians zatím drží i po zimních odchodech tandemu Roman Květ & Petr Hronek, kteří na podzim dohromady nastříleli 11 ligových gólů. „Jejich příspěvek pochopitelně bude chybět, ale zatím se ukazuje, že to trenér Veselý má dobře poskládané. Nechci po prvních dvou jarních kolech soudit, každopádně v tuhle chvíli to vypadá, že kouč přesně napasoval systém na hráče, které má k dispozici," popisuje Levý.

Obvyklý defenzivní záložník Ondřej Petrák hraje stopera, z nejstaršího hráče ligy Josefa Jindřiška se stal trpělivý žolík a do zelenobílého týmu zapadli i dva hosté z mistrovské Plzně – střední záložník Aleš Čermák s brankářem Martinem Jedličkou, jenž za 180 jarních minut ani jednou neinkasoval.

„Bohemka brankáře hodně točila a prostřídala několik jmen. Jedlička se zatím tváří jako trefa do černého. Je to jen hostování do konce sezony, ale vydělat na tom nakonec můžou všichni: hráč i oba kluby. Pokud Martin bude pokračovat ve výkonech z prvních dvou kol, vrátí se do Plzně silnější," tvrdí Levý.

„Mimochodem, Bohemians vydělali i na momentu překvapení. V předsezonních prognózách nehráli velkou roli, v lepším případě se s nimi pro nadstavbu počítalo do prostřední skupiny," připomíná Levý. „Role outsidera jim sedla a vidíte, teď hrají o první šestku."

Ještě zpátky do minulosti: ve vzpomínané sezoně 2001/2002 Bohemians skončili čtvrtí. Od devatenáctého kola do konce ročníku posbírali jen osm bodů, nejméně z celé ligové šestnáctky. „I nám se může stát, že teď třikrát za sebou prohrajeme. Ovšem bylo by zbabělé říkat, že nechceme udržet pozice, na které jsme se dostali," poznamenal trenér Veselý.