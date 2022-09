Nedosáhl v béčku na profi smlouvu, nezasloužil si ji, vzpomíná kouč na současnou oporu Sparty

O tom, že vývoj fotbalové kariéry může občas nabrat dost nečekaný směr, svědčí například příběh reprezentačního křídelníka Jakuba Peška. Ten ve 22 letech odcházel z B-týmu Sparty do Českých Budějovic a nic nenasvědčovalo tomu, že by jej měla čekat hvězdná kariéra. „V béčku Sparty ani nedosáhl na profi smlouvu… On si ji ani moc nezasloužil,“ vzpomíná Martin Hašek, který byl tehdy trenérem sparťanské rezervy. Téma řešíme ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Nedosáhl v béčku na profi smlouvu, nezasloužil si ji, vzpomíná kouč na současnou oporu Sparty v PřímákuVideo : Sport.cz

Článek „Prostě ti kluci tam byli lepší a pracovitější a celá řada z nich vypadala, že mají větší talent," přiznává 52letý kouč. „Když ten hráč to nevzdá a má kliku, že pořád je někde, kde je kvalitní tréninkový proces, tak se prostě vykope," hledá vysvětlení, jak se Pešek dostal přes České Budějovice a Liberec zpátky do Sparty, kde se záhy zařadil mezi opory. Momentálně však mužstvu v rudých dresech nemůže pomoct kvůli zranění. Sparta je na dobré cestě. Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Hrál s mým Martinem od žáků, byl rychlý, šikovný, pak byl najednou úplně pomalý, neohrabaný," ohlíží se Martin Hašek starší. Více najdete ve videu z pořadu Přímák. Celý pořad redakce Sport.cz můžete sledovat nejen formou videa, ale také jako podcast. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Ve spoustě lidí jsem se zklamal a snažím se je oddělit od jména Sparta, říká Hašek. Kdy se syn dozví verdikt?

Reklama