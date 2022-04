Nejde o mě, ale o klub, nastat může všechno, připustil Rada po další prohře

„Pořád věřím, že to my jako Jablonec zvládneme, ale víte, jak je to ve fotbale. Může se stát cokoliv. Situace není jednoduchá, zápasy ubývají. Zbývají čtyři a nemůžeme říkat, že tam ještě máme jednu šanci v podobě baráže. To si zahráváte s ohněm. Kádr se sice obměnil, ale že by měl být propad takový, nevím... Kdyby to mělo být ve mně, nevím... Takhle dlouhou šnůru bez vítězství jsem nezažil," lamentoval Rada.

Naznačil tím svůj možný konec? „Všechno může nastat. Víte, jak to ve fotbale u trenérské branže je, je to rychlý... Prezident je teď mimo, je na služební cestě, uvidíme, čekám na pondělí, kdy může nastat všechno, sedneme si... Nejde o mě, jde o klub, který má tradici. Čtyři roky, ještě do podzimu, jsme hráli fotbal, který bavil. Je pro mě mrzutý, že se to dostalo do této fáze. Upřímně mě to mrzí, ale hlavně aby to mrzelo hráče. Ti tady budou do budoucna, oni budou hrát v zeleném triku. Uvidíme v pondělí," odpověděl bývalý reprezentační trenér.

Na neděli dal hráčům volno. „Nemá cenu do nich teď hned den po zápase něco hustit, mají hlavy někde jinde. A v pondělí ráno se sejdeme a uvidíme, co z toho vzejde. Je to hodně deprimující. Vím, že může přijít nějaké krize, čekal jsem ji. Ale ne, že bude takhle hluboká. To ještě musím smeknout před diváky, že fandí. Trápím se tím, mrzí mě to, protože jsem tady osmý devátý rok a měli jsme taky někdy krizi, ale ne takovou," poznamenal.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Vyloučený Michal Surzyn (třetí zleva) z Jablonce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Jeho tým začal s Pardubicemi dobře, hrálo se převážně na hostující polovině. „Je to pořád dokola. Do zápasu jsme vstoupili dobře, kombinačně jsme byli dobří, ale šancí moc nebylo. Soupeř čekal na naši chybu a měl dvě šance, kdy mohl vstřelit branku," zhodnotil první poločas.