Nejen Vitík, mladíci Sparty jsou v kursu. Karabce si vyhlédla Boloňa

Lvíčata sice na šampionátu do 21 let v Gruzii díru do světa neudělala, o mladé sparťany je ovšem zájem. Stopera Martina Vitíka si vyhlédl Ajax Amsterdam, záložník Adam Karabec zase padl do oka Boloni. S informací přišel server iSport.cz, jemuž zájem klubu ze Serie A potvrdil Karabcův agent Pavel Paska. V zahraničí je zájem také o Tomáše Čvančaru, který věkem ještě také spadal do fotbalové reprezentace do 21 let, ale už se posunul do áčka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Karabec ze Sparty Praha během utkání s Baníkem Ostrava.

