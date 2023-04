Nejsem penaltový mág, bylo to se štěstím, smál se teplický hrdina Hybš

Je z vás expert na pokutové kopy?

Ne. Dnes to bylo tak, tak! Gólman Sigmy je obrovský. Rozhodl jsem se, že to dám doprostřed a naštěstí to za něj prošlo. Byla to úleva.

Domácí vám to tentokrát hodně usnadnili. Oba góly padly po velkých kiksech jejich brankáře. Souhlasíte?

Nechci hodnotit hráče Olomouce. Ty chyby pramenily z naší aktivity. U prvního gólu jsme si počínali, jak vyžaduje trenér. Chce rakety vepředu a vyústilo to ve faul na Filu, který to nevypustil a byl z toho pokutový kop. U druhého skvělou práci odvedl Jásir Nour.

Na rozdíl od olomouckého Macíka, vás váš gólman Grigar podržel, hlavně v páté minutě nadstavení, kdy vytáhl skvělý zákrok proti Zmrzlému?

Nepřestává mě překvapovat, jak je skvělý.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Matěj Hybš (druhý zprava) oslavuje s teplickými spoluhráči proměněnou penaltu na hřišti Olomouce.

Hanáci ale do zápasu nevstoupili dobře. Vůbec to na hřišti nevypadalo, že hrají o čtvrté místo. Byli hodně vlažní, bez aktivity. Překvapilo vás to?

Paradoxně prvních deset minut nebylo z naší strany ideálních. Pak jsme ale cítili, že s nimi můžeme hrát, že to jde. Snažili jsme se, posílali do šestnáctky centry a zkoušeli něco do brány dotlačit. Nic mě ale nepřekvapilo. Ani, jak jsme hráli my, ani jak si počínala Sigma. Víme, že hrajeme o všechno a podle toho jsme k utkání i přistoupili. Jeli jsme sem s velkou pokorou. Každý bod má pro nás obrovskou cenu a když jsou tři, tak o to větší.

Ve druhé půli se už hrálo prakticky jen na jednu bránu. Co se stalo?

Naskočili jsme do ní s velkým respektem, ač jsme si v kabině říkali, že nemůžeme zalézt. Oni zjednodušili hru, zatlačili nás a nám ubývaly síly. Navíc dali dopředu dvě věže, bylo to vabank. A i z toho částečně pramenil druhý gól, když jsme vyrazili do brejku a spadlo to tam.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Hráči Teplic oslavují vítězství v Olomouci.

Olomouc jste porazili podruhé v sezóně. Sedí vám její styl?

První zápas doma jsme otáčeli. Tehdy nás nakopl gól, co jsme inkasovali. Hráli jsme ale s nimi výborně. Zřejmě je to soupeř, co nám sedí víc. Jsou to fotbalisté, mají šikovné hráče. Teď jim přišel ještě Pospíšil, který jim obrovsky zvedl kreativitu, ofenzívu. Proti takovým otevřenějším týmům nám to jde víc než, když útočíme do plných.

Co změnil kouč Zdenko Frťala? Zdá se, že vzadu jste začali být jistější. Klade větší důraz na defenzívu?

Každý kouč má své metody. On v první řadě ale potřeboval srovnat nás v hlavách. Neměli jsme na jaře dobrý start, prohráli jsme šestkrát v řadě. Chtěl nás prostě hlavně dostat z deky, co na nás ležela. Potom, jak jsme se trochu zvedli, začali makat, žrát trávu, přišly na řadu i systémové věci. Dostávali jsme moc gólů a tak obranná fáze byla na prvním místě.

Jste třináctí, tedy na místě mimo baráž o udržení...