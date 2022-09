Nejtěžší Tvrdíkův zápas! Slávistický šéf bojuje s rakovinou, čeká ho klíčový krok

Do práce se brzy vrátil a s fanoušky byl v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí, kde probíral aktuální problémy sešívaných.

To vše pod závojem stále pokračujícího boje s rakovinou. Na svém twitterovém účtu dal Jaroslav Tvrdík nedávno příspěvek s následujícím textem: „VFN. První PET/CT po onko léčbě. #fuckcancer. Všem přeji den plný naděje.“

Vyšetření, které by měl šéf Slavie podstoupit (PET/CT), by mělo odhalit, do jaké míry rakovina zasáhla organismus, a na základě výsledků pak bude stanovena další léčba.