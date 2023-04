Některé góly byly opravdu hezké, pochvaluje si Vrba. Zlín stále žije

„Hodnotím hlavě to, v jaké jsme situaci. Hrajeme o co nejvíce bodů, abychom v nadstavbě byli v řešitelné pozici. To se dnes povedlo, myslím, že fotbal nebyl špatný, i když v určitých fázích nás soupeř zatlačil. Vítězství je strašně důležité, teď nás čeká venku Mladá Boleslav a jakýkoliv bod by byl obrovským povzbuzením pro poslední část soutěže," vyhlíží Vrba nedělní závěr základní části, po které bude následovat pět duelů ve skupině o záchranu.